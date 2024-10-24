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Василисса Михайловна

Место рождения

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

05.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862

Отец: Михаил Никитич

Мать: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
19.01.1886

Муж: Василий Дмитриевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1886

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1891

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1893

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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