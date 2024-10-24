Василисса Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862
Отец: Михаил Никитич
Мать: Меланья Дмитриевна
Бракосочетание
19.01.1886
Муж: Василий Дмитриевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1886
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1891
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1893
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно