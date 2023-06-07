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Суриков Иван меньшой Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Суриков Григорий Антипов

Мать: Анна Иевлева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Суриков Пимен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Суриков Георгий (Егор) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Суриков Кирилл Иванов

Мать ребёнка: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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