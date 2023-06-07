Суриков Иван меньшой Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Суриков Григорий Антипов
Мать: Анна Иевлева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Суриков Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Суриков Георгий (Егор) Иванов
Рождение ребёнка
1808
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно