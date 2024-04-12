Суриков Григорий Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Суриков Антип Петров
Мать: Меланья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Суриков Иван большой Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иевлева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суриков Иван меньшой Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иевлева
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811