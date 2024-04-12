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Суриков Григорий Антипов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Вычислено 1710 г.р.

Жена

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Суриков Антип Петров

Мать: Меланья Федотова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суриков Иван большой Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иевлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суриков Иван меньшой Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иевлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иевлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811
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