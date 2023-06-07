Анна Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иевлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суриков Иван большой Григорьев

Отец ребёнка: Суриков Григорий Антипов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суриков Иван меньшой Григорьев

Отец ребёнка: Суриков Григорий Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Григорий Антипов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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