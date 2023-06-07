Анна Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Суриков Иван большой Григорьев
Отец ребёнка: Суриков Григорий Антипов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суриков Иван меньшой Григорьев
Отец ребёнка: Суриков Григорий Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)