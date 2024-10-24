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Толоцкий Борис Степанович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

16.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891

Отец: Толоцкий Степан Петрович

Мать: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петипа (Петипа) Елена Мариусовна

Крещение
23.06.1891
Витебск, Витебская область
Восприемники: Чиновник почтово-телеграфного ведомства ттс Иосиф Иванович Яцкевич, Ксения Григорьевна Кологривова
Бракосочетание
18.09.1916

Жена: Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Елена Николаевна Черепова
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Толоцкий Георгий Борисович

Мать ребёнка: Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.01.1926

Дочь: (Петипа) Элеонора Борисовна

Мать ребёнка: Петипа (Петипа) Елена Мариусовна

Смерть
Неизвестно

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