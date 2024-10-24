Толоцкий Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения16.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
23.06.1891
Восприемники: Чиновник почтово-телеграфного ведомства ттс Иосиф Иванович Яцкевич, Ксения Григорьевна Кологривова
Бракосочетание
18.09.1916
Супруг(-а): Елена Николаевна Черепова
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Толоцкий Георгий Борисович
Мать ребёнка: Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1926
Дочь: (Петипа) Элеонора Борисовна
Мать ребёнка: Петипа (Петипа) Елена Мариусовна
Смерть
Неизвестно