Толоцкий Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения24.03.1864
Дата смерти22.05.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1864
Бракосочетание
12.05.1889
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Толоцкий Евгений Степанович
Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Толоцкий Борис Степанович
Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
31.05.1893
Сын: Толоцкий Владимир Степанович
Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
13.11.1894
Сын: Толоцкий Михаил Степанович
Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна
Смерть
22.05.1929