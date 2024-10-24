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Толоцкий Степан Петрович

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Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.03.1864

Дата смерти

22.05.1929

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1864

Отец: Толоцкий Петр Константинович

Мать: Толоцкая (Столбошинская) Анна Ивановна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.05.1889

Жена: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Толоцкий Евгений Степанович

Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Толоцкий Борис Степанович

Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
31.05.1893

Сын: Толоцкий Владимир Степанович

Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Толоцкий Михаил Степанович

Мать ребёнка: Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Витебск, Витебская область
Смерть
22.05.1929

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