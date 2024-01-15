Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Игнатович Павел Семенович
Бракосочетание
12.?.1889
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Толоцкий Евгений Степанович
Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Толоцкий Борис Степанович
Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1893
Сын: Толоцкий Владимир Степанович
Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1894
Сын: Толоцкий Михаил Степанович
Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович
Смерть
Неизвестно