Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая (Игнатович) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Игнатович Павел Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.?.1889

Муж: Толоцкий Степан Петрович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Толоцкий Евгений Степанович

Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Толоцкий Борис Степанович

Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
31.05.1893

Сын: Толоцкий Владимир Степанович

Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Толоцкий Михаил Степанович

Отец ребёнка: Толоцкий Степан Петрович

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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