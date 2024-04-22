Толоцкая (Столбошинская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоцкая (Столбошинская) Анна Ивановна

Толоцкая (Столбошинская) Анна Ивановна

Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Столбушенский Иван Федорович

Мать: Столбошинская ?

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1861

Дочь: Яцкевич Надежда Петровна

Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1864

Сын: Толоцкий Степан Петрович

Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1869

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1876

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Толоцкий Никтополион Петрович

Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович

Витебск, Витебская область
Смерть
Около 1890
Витебск, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close