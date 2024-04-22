Толоцкая (Столбошинская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Столбушенский Иван Федорович
Мать: Столбошинская ?
Рождение ребёнка
17.09.1861
Дочь: Яцкевич Надежда Петровна
Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович
Рождение ребёнка
24.03.1864
Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович
Рождение ребёнка
05.10.1869
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович
Рождение ребёнка
03.12.1876
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Толоцкий Никтополион Петрович
Отец ребёнка: Толоцкий Петр Константинович
Смерть
Около 1890