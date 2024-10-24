Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиПосле 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1916
Супруг(-а): Елена Николаевна Черепова
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Толоцкий Георгий Борисович
Отец ребёнка: Толоцкий Борис Степанович
Смерть
После 1969