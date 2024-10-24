Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая (Черепова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

После 1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1916

Муж: Толоцкий Борис Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Елена Николаевна Черепова
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Толоцкий Георгий Борисович

Отец ребёнка: Толоцкий Борис Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1969

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