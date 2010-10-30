Залепухина (Ветрова -Ветер) Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1928
Дата смерти30.10.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928
Отец: Ветров Степан Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залепухин Иван Николаевич
г.Кустанай, КазССР (Казахстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2010
г.Лисаковск,Костанайская область,Казахстан