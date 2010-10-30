Залепухина (Ветрова -Ветер) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залепухина (Ветрова -Ветер) Раиса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1928

Дата смерти

30.10.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928

Отец: Ветров Степан Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залепухин Иван Николаевич

г.Кустанай, КазССР (Казахстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залепухин Иван Николаевич

Смерть
30.10.2010
г.Лисаковск,Костанайская область,Казахстан
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