Ветров Степан Ильич
Место рожденияп.Лаврентьевка, Кустанайской губернии, Тургайской области
Дата рождения1906
Дата смерти09.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Лаврентьевка, Кустанайской губернии, Тургайской области
Рождение ребёнка
23.01.1928
Дочь: Залепухина Раиса Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.09.1977
п.Аман- Карагай, Семиозерного района,Кустанайской области