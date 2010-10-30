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Ветров Степан Ильич

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Место рождения

п.Лаврентьевка, Кустанайской губернии, Тургайской области

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Лаврентьевка, Кустанайской губернии, Тургайской области
Рождение ребёнка
23.01.1928

Дочь: Залепухина Раиса Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.09.1977
п.Аман- Карагай, Семиозерного района,Кустанайской области
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