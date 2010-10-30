Залепухин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залепухин Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

20.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залепухина Раиса Степановна

г.Кустанай, КазССР (Казахстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залепухина Раиса Степановна

Смерть
20.08.1988
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