Залепухин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти20.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залепухина Раиса Степановна
г.Кустанай, КазССР (Казахстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1988