Дрюкова Христинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюкова Христинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепова Зоя

Отец ребёнка: Дрюков Иосиф

Воронино, Егорьевская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрюков Григорий

Отец ребёнка: Дрюков Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрюков Дмитрий

Отец ребёнка: Дрюков Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюкова Мария

Отец ребёнка: Дрюков Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюкова Тамара

Отец ребёнка: Дрюков Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрюков Иосиф

Смерть
Неизвестно
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