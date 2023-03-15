Дрюкова Христинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепова Зоя
Отец ребёнка: Дрюков Иосиф
Воронино, Егорьевская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Григорий
Отец ребёнка: Дрюков Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Дмитрий
Отец ребёнка: Дрюков Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова Мария
Отец ребёнка: Дрюков Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова Тамара
Отец ребёнка: Дрюков Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрюков Иосиф
Смерть
Неизвестно