Дрюков Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти01.12.1943
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Дрюков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепова (Дрюкова) Зоя
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Воронино, Егорьевская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Григорий
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Дмитрий
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова (Дрюкова) Мария
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова (Дрюкова) Тамара
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрюкова Христинья
Смерть
01.12.1943