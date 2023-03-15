Дрюков Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюков Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

01.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дрюков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепова (Дрюкова) Зоя

Мать ребёнка: Дрюкова Христинья

Воронино, Егорьевская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрюков Григорий

Мать ребёнка: Дрюкова Христинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрюков Дмитрий

Мать ребёнка: Дрюкова Христинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюкова (Дрюкова) Мария

Мать ребёнка: Дрюкова Христинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюкова (Дрюкова) Тамара

Мать ребёнка: Дрюкова Христинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрюкова Христинья

Смерть
01.12.1943

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