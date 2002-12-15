Кутепова (Дрюкова) Зоя
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.12.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрюков Иосиф
Мать: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Николай
Отец ребёнка: Кутепов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутепов Сергей
Рождение ребёнка
14.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Сергей
Смерть
15.12.2002