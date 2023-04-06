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Чувашев Филипп Иванов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Чувашев Иван Романов

Мать: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Чувашев Петр Филиппов

Мать ребёнка: Чувашева Анастасия Матвеева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чувашев Савва Филиппов

Мать ребёнка: Чувашева Анастасия Матвеева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Анастасия Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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