Чувашев Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Чувашев Иван Романов
Мать: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Чувашева Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Чувашева Анастасия Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829