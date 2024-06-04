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Чувашева Мария Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Иван Романов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чувашев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Чувашева) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чувашев Иван Иванов

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чувашев Семен (Самсон) Иванов

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Чувашева) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Чувашева) Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Чувашев Владимир Иванов

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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