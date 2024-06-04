Чувашева Мария Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Иван Романов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Чувашева) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чувашев Иван Иванов
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Чувашев Семен (Самсон) Иванов
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Чувашева) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Чувашева) Евфросинья Иванова
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Смерть
После 1812