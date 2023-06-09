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Чувашев Иван Романов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Прилуков (чувашев) Роман Иванов

Мать: Чувашева Параскева Моисеева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чувашев Филипп Иванов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чувашев Иван Иванов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чувашев Семен (Самсон) Иванов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евфросинья Иванова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Чувашев Владимир Иванов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Феодора Иванова

Мать ребёнка: Чувашева Параскева Авксентьева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Параскева Авксентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Мария Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829