Чувашев Иван Романов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чувашев Иван Иванов
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Чувашев Семен (Самсон) Иванов
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евфросинья Иванова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Чувашева Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Феодора Иванова
Мать ребёнка: Чувашева Параскева Авксентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Мария Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829