Индукаев Филипп Дормидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаев Филипп Дормидонтович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Индукаев Дормидонт Никифорович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Индукаев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Индукаева Марина

Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Индукаев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Индукаева Марина

Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Индукаев Арсентий Филиппович

Мать ребёнка: Индукаева Марина

Томская обл., Томский р-н; Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Индукаев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Индукаева Марина

Томский ГВК, Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Индукаев Егор Филиппович

Мать ребёнка: Индукаева Марина

Смерть
Неизвестно
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