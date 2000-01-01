Индукаев Филипп Дормидонтович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Индукаев Дормидонт Никифорович
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Индукаев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Индукаева Марина
Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
После 1906
Сын: Индукаев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Индукаева Марина
Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Индукаев Арсентий Филиппович
Мать ребёнка: Индукаева Марина
Томская обл., Томский р-н; Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Индукаев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Индукаева Марина
Томский ГВК, Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Индукаева Марина
Смерть
Неизвестно