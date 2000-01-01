Индукаева (Позднякова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаева (Позднякова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Индукаев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович

Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Индукаев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович

Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Индукаев Арсентий Филиппович

Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович

Томская обл., Томский р-н; Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Индукаев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович

Томский ГВК, Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Индукаев Егор Филиппович

Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович

Смерть
Неизвестно
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