Индукаева (Позднякова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Индукаев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович
Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
После 1906
Сын: Индукаев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович
Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Индукаев Арсентий Филиппович
Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович
Томская обл., Томский р-н; Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Индукаев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович
Томский ГВК, Новосибирская обл., г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Индукаев Филипп Дормидонтович
Смерть
Неизвестно