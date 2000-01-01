Индукаев Дормидонт Никифорович
Место рожденияТомская обл., Томский р-н
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Индукаев Никифор
Мать: не указана
Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Индукаев Аким Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Индукаев Филипп Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Индукаев Павел Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Индукаев Иннокентий Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Индукаев Александр Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно