Индукаев Дормидонт Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаев Дормидонт Никифорович

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Место рождения

Томская обл., Томский р-н

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Индукаев Никифор

Мать: не указана

Томская обл., Томский р-н
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Индукаев Аким Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Индукаев Филипп Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Индукаев Павел Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Индукаев Иннокентий Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Индукаев Александр Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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