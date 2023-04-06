Терещенков Прохор Косьмин
Место рождения
Дата рождения22.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1876
Бракосочетание
16.10.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталия Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
15.03.1897
Сын: Терещенков Алексей Прохоров
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Терещенков Василий Прохоров
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Феодосия Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
16.05.1903
Дочь: Александра Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Вера Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Терещенков Семён Прохоров
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
22.09.1911
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Христина Прохорова
Мать ребёнка: Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Смерть
Неизвестно