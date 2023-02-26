Терещенкова Евдокия (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенкова Евдокия (Георгиева)

Терещенкова Евдокия (Георгиева)

avatar

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
16.10.1894

Муж: Терещенков Прохор Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Наталия Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1897

Сын: Терещенков Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Терещенков Василий Прохоров

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1901

Дочь: Феодосия Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1903

Дочь: Александра Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Вера Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Терещенков Семён Прохоров

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Терещенков Иван Прохоров

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Христина Прохорова

Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close