Терещенкова Евдокия (Георгиева)
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталия Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
15.03.1897
Сын: Терещенков Алексей Прохоров
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Терещенков Василий Прохоров
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Феодосия Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
16.05.1903
Дочь: Александра Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Вера Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Терещенков Семён Прохоров
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
22.09.1911
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Христина Прохорова
Отец ребёнка: Терещенков Прохор Косьмин
Смерть
Неизвестно