Гурьянов Александр
Место рождения
Дата рождения15.11.1873
Дата смертиДо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873
Отец: Гурьянов Николай
Мать: Елена Петрова
Бракосочетание
25.07.1893
Жена: Гурьянова Маремьяна
Рождение ребёнка
26.09.1894
Дочь: Гурьянова Зинаида
Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна
Рождение ребёнка
25.06.1896
Рождение ребёнка
02.06.1900
Рождение ребёнка
12.09.1901
Рождение ребёнка
01.02.1903
Рождение ребёнка
07.04.1905
Сын: Гурьянов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна
Рождение ребёнка
04.09.1905
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Гурьянова Александра Александровна
Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна
Рождение ребёнка
07.07.1914
Сын: Гурьянов Павел
Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Смерть
До 1926