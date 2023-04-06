Гурьянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Александр

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Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

15.11.1873

Дата смерти

До 1926

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Жена

1875 г.р.

Дети

1894 г.р.
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1905 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873

Отец: Гурьянов Николай

Мать: Елена Петрова

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
25.07.1893

Жена: Гурьянова Маремьяна

Рождение ребёнка
26.09.1894

Дочь: Гурьянова Зинаида

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Рождение ребёнка
25.06.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Гурьянов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Гурьянова Александра Александровна

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Гурьянов Павел

Мать ребёнка: Гурьянова Маремьяна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Смерть
До 1926
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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