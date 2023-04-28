Гурьянов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения07.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905
Отец: Гурьянов Александр
Мать: Гурьянова Маремьяна
Рождение ребёнка
26.01.1927
Рождение ребёнка
19.04.1928
Рождение ребёнка
20.11.1934
Рождение ребёнка
13.03.1936
Рождение ребёнка
11.06.1941
Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.02.1943
Yaroslavl Oblast Russia
Смерть
Неизвестно