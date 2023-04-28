Гурьянов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Виктор Александрович

Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

07.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905

Отец: Гурьянов Александр

Мать: Гурьянова Маремьяна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Николаевна

Yaroslavl Oblast Russia
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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