Баранцева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1900
Сын: Баранцев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Баранцев Гаврила
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Баранцев Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Анна Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Баранцев Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранцев Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно