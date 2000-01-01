Баранцева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Баранцев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Баранцев Гаврила

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Баранцев Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Анна Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Баранцев Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранцев Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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