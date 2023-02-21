Баранцев Анатолий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранцев Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранцева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Баранцева Елизавета
Россия, Кировская обл., Киров
Смерть
Неизвестно