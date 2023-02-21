Баранцев Анатолий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцев Анатолий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранцев Гаврила

Мать: Баранцева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранцева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Баранцева Елизавета

Россия, Кировская обл., Киров
Смерть
Неизвестно
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