Баранцев Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1900
Сын: Баранцев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно