Баранцев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцев Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Баранцев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранцева Евдокия Ивановна

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