Медведева (Чернова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения09.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.2005
Дочь: (Медведева) Яна
Отец ребёнка: Медведев Юрий Сергеевич
г. Кстово
Рождение ребёнка
18.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Юрий Сергеевич