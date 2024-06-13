Медведева (Чернова) Татьяна Александровна 09.08.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева (Чернова) Татьяна Александровна

Место рождения

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.08.1983

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983

Отец: Чернов Александр

Мать: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.2005

Дочь: (Медведева) Яна

Отец ребёнка: Медведев Юрий Сергеевич

г. Кстово
Рождение ребёнка
18.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Юрий Сергеевич

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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