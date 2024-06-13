Медведев Юрий Сергеевич 06.04.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Юрий Сергеевич

Место рождения

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Жена

1983 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1981

Отец: Медведев Сергей

Мать: (Сочина) ?

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
18.08.2005

Дочь: (Медведева) Яна

Мать ребёнка: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна

г. Кстово
Рождение ребёнка
18.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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