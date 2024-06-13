Медведев Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1981
Отец: Медведев Сергей
Мать: (Сочина) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.2005
Дочь: (Медведева) Яна
Мать ребёнка: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна
г. Кстово
Рождение ребёнка
18.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна