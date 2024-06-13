Чернов Александр 10.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Александр

Место рождения

Чаглава, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаглава, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Чернов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1983

Дочь: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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