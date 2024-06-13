Чернов Александр
Место рождения
Дата рождения10.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Чернов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
09.08.1983
Дочь: Медведева (Чернова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна