Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780
Отец: Иван Михайлович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Между 1795 и 1801
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Аристарх Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 1834