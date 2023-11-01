Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

Между 1757 и 1761 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: Иван Михайлович

Мать: Евдокия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1795 и 1801

Жена: Анна Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Аристарх Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
Копытово, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.