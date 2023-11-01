Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1757 и 1761
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1775 и 1779
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Георгий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Между 1811 и 1825