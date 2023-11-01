Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1757 и 1761

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Между 1779 и 1780 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.

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МТ
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Место
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Рождение
Между 1757 и 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1775 и 1779

Муж: Иван Михайлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Георгий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1811 и 1825
Копытово, Шуйский район, Северный край
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