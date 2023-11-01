Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Аристарх Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
После 1834
Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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