Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Аристарх Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
После 1834