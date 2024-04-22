Кукушкина (Рябова) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кукушкина Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кукушкина Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кукушкина Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кукушкина Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Картошкина Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно