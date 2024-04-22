Кукушкина (Рябова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Рябова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Чепелёво, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепелёво, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кукушкин Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кукушкин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кукушкин Гавриил Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кукушкина Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кукушкина Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кукушкин Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кукушкина Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кукушкин Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кукушкина Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Картошкина Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кукушкин Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Кукушкин Кузьма Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Кузьма Иванович

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