Кукушкина Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Анастасия Кузьминична

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кукушкин Кузьма Иванович

Мать: Кукушкина Евдокия Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1879
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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