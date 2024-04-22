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Кукушкин Гавриил Кузьмич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кукушкин Кузьма Иванович

Мать: Кукушкина Евдокия Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1875
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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