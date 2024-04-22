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Кукушкин Егор Кузьмич
Кукушкин Егор Кузьмич
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1894
Дата смерти
1894
Пол
Мужской
Отец
Кукушкин Кузьма Иванович
1859 г.р.
Мать
Кукушкина (Рябова) Евдокия Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Кукушкин Кузьма Иванович
Мать:
Кукушкина Евдокия Егоровна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1894
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
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