Ртищев Иосиф Антонович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
1760
Жена: Ртищева Татьяна Ивановна
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1760 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Ивановна
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно