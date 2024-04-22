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Ртищев Иосиф Антонович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Ртищев Антон Сидорович

Мать: Ртищева Прасковья Мартыновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1760

Жена: Ртищева Татьяна Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1760 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Егор Иосифович

Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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