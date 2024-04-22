Ртищева (Ветрова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева (Ветрова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1760

Муж: Ртищев Иосиф Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1760 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Егор Иосифович

Отец ребёнка: Ртищев Иосиф Антонович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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