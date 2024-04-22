Ртищева (Ветрова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1760
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1760 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ртищев Иосиф Антонович
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно