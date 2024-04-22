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Ртищев Егор Иосифович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ртищев Иосиф Антонович

Мать: Ртищева Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1778

Жена: Ртищева Агриппина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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