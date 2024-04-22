Ртищев Егор Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ртищев Иосиф Антонович
Мать: Ртищева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
11.11.1778
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно