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Белков Василий Петрович

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Место рождения

Личково, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

19.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Белков Петр Николаевич

Мать: Белкова Пелагея Владимировна

Личково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1954

Дочь: Сидорова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1957

Сын: Белков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1965

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
19.06.2016
Добручи, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Булынино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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