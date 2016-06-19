Белков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти19.06.2016
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Рождение ребёнка
03.03.1954
Дочь: Сидорова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1957
Сын: Белков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1965
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Аля (Алевтина) Ивановна
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
19.06.2016
Добручи, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Булынино, Великолукский муниципальный район, Псковская область