Белков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо ?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Белков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1932
Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна
Личково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Мария Петровна
Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1943