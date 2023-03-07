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Белков Петр Николаевич

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Место рождения

Каменка, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около ?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Белков Николай

Мать: не указана

Каменка, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1932

Сын: Белков Василий Петрович

Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна

Личково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белков Николай Петрович

Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Мария Петровна

Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Белкова Пелагея Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1943
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