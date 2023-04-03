Сидорова (Белкова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Белкова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954

Отец: Белков Василий Петрович

Мать: Аля (Алевтина) Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1978

Дочь: Сюкасева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сидоров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.02.1984

Дочь: Кудинова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоров Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Добручи, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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