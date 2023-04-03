Сидорова (Белкова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954
Отец: Белков Василий Петрович
Мать: Аля (Алевтина) Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1978
Дочь: Сюкасева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сидоров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.02.1984
Дочь: Кудинова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоров Николай Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Добручи, Гдовский муниципальный район, Псковская область