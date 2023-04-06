Веркина (Салимовская) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркина (Салимовская) Софья Ивановна

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Место рождения

Новотроицкое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Салимовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Веркин Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1918

Сын: Веркин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1920

Дочь: Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1926

Дочь: Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веркин Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
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