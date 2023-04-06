Веркина (Салимовская) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Салимовский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1916
Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1918
Сын: Веркин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1920
Дочь: Ольга Тихоновна
Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1926
Дочь: Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Веркин Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно