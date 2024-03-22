Веркин Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения16.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1886
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркина Матрона Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1916
Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1918
Сын: Веркин Александр Тихонович
Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1920
Дочь: Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1926
Дочь: Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веркина Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно