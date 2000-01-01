село Новотроицкое — Familio

Новотроицкое

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
414Ново-Троицкое (*Алтаул), сел. каз.при рч. Келтечии.2731188704613Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Дмитриевская волость
148. Ново-Троицкое (Алтаул), селение бывшее государственное, при речке Кальтечий, дворов 251, жителей 1675, молитвенный дом, 2 школы, 2 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8823Новотроїцькеселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Новотроїцька

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