Белянина (Жаркова) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Жаркова) Татьяна Витальевна

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Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

02.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955

Отец: Жарков Виталий Григорьевич

Мать: Жаркова Анна Николаевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1976

Сын: Белянин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Васильевич

Развод
16.12.1980

Муж: Соколов Владимир Васильевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
30.12.1983

Муж: Белянин Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
17.11.1988

Дочь: Булавина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.02.1991

Сын: Белянин Виталий Вячеславович

Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Васильевич

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