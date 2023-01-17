Белянина (Жаркова) Татьяна Витальевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955
Рождение ребёнка
29.03.1976
Сын: Белянин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Васильевич
Развод
16.12.1980
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
30.12.1983
Рождение ребёнка
17.11.1988
Дочь: Булавина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
15.02.1991
Сын: Белянин Виталий Вячеславович
Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно