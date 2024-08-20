Булавина (Белянина) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Белянина) Татьяна Вячеславовна

Место рождения

Заринск, город Заринск, Алтайский край

Дата рождения

17.11.1988

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1988

Отец: Белянин Вячеслав Юрьевич

Мать: Белянина (Жаркова) Татьяна Витальевна

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
23.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булавин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
27.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булавин Дмитрий Викторович

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