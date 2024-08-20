Булавина (Белянина) Татьяна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения17.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булавин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
27.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булавин Дмитрий Викторович