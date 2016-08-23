Булавин Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавин Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булавина Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
27.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булавина Татьяна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Татьяна Вячеславовна

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