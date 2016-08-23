Булавин Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булавина Татьяна Вячеславовна
Рождение ребёнка
27.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булавина Татьяна Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно